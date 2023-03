«On va s’arrêter là», assuraient les parents: une famille belge unique accueille son 13e enfant, ils ont tous un prénom… un peu particulier

Il y a quelques années, nous vous avions parlé de Gwenny Blanckaert et Marino Vaneeno, un couple de Staden, près de Roulers, alors qu’ils étaient devenus les heureux parents d’un neuvième enfant. À l’époque déjà, Gweeny, Marino et leurs neufs enfants ne formaient pas une famille comme les autres puisqu’ils avaient quelque chose qui leur donnait un caractère unique en Belgique. Lire aussi Une famille unique en Belgique: les 12 enfants ont tous un prénom avec… les quatre mêmes lettres, «on va s’arrêter là», assurent les parents Les parents n’ont en effet jamais pris à la légère le choix des prénoms de leurs progénitures puisque tous les neufs enfants avaient des prénoms avec… les mêmes lettres. En 2019, le petit Xale, avait ainsi été accueilli par ses grands frères et grandes sœurs Alex, Axel, Xela, Lexa, Xael, Xeal, Exla et Leax…

Et à l'époque, les parents avaient reconnu qu'ils ne comptaient pas s'arrêter là… Et ils n'avaient pas menti. Le 30 avril 2022, Het Laatste Nieuws nous expliquait que la famille comptait… 12 enfants. Durant la pandémie, Elax (2) et Alxe (1) ont en effet vu le jour et, début avril 2022, c'est Laex qui est devenu le 12e enfant de cette fratrie pas comme les autres.

« Oui, il reste d’autres combinaisons possibles », rigole Gwenny, interrogé par HLN. « Mais on a toujours dit que si on se retrouvait avec 12 enfants à table, notre famille serait complète, donc on va s’arrêter là ».

Un 13e enfant S’ils avaient assuré après Laex qu’ils allaient « s’arrêter là », on apprend ce mardi, toujours via nos confrères de HLN, que la famille de Gwenny et Marino s’est à nouveau agrandie. Le 16 mars dernier, les deux Belges ont en effet accueilli leur treizième enfant. Son petit prénom ? Forcément, les parents n’ont pas dérogé à la règle. Le petit garçon s’appelle Laxe et se porte bien.