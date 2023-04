Sage-femme à Wanze, Clémentine propose des massages chinois aux futures mamans: «Pour rééquilibrer l’organisme

Déjà formée au massage périnatal, la sage-femme Clémentine Henry se spécialise dans le Tui Na. Ce massage, comme toutes les pratiques de la médecine traditionnelle chinoise, se base sur la circulation de l’énergie.

Concrètement, lors de la première séance, la Wanzoise réalise une anamnèse. Elle fait le point sur la situation des personnes et leurs antécédents médicaux dans le but de savoir ce qu’elle doit travailler en priorité et personnaliser ses soins.