Une exposition dans l’espace public à Hastière sur les mobilisations collectives de femmes à travers le monde et le temps

La régionale PAC (Présence et Action Culturelles) Dinant-Philippeville et la Maison de la Laïcité de Dinant proposent une exposition dans l’espace public à Hastière autour des mobilisations collectives de femmes à travers le monde et le temps.

Cette expo aura lieu de ce jeudi 30 mars au mardi 18 avril. Pour la lancer, le centre culturel d’Hastière organise la projection du film « Les Figures de l’ombre » de Théodore Melfi le 30 mars à 20h.