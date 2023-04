Une cinquantaine d’élèves de l’Athénée de Spa sur scène sur le thème du voyage

Chants, danses, sketchs… Les petites « Cigales » de l’Athénée Royal et École d’hôtellerie de Spa, comme se font appeler les élèves de ce groupe artistique, se sont investis dans un spectacle sur la thématique du voyage. Ce dernier se tiendra le 14 avril 2023 au Théâtre Jacques Huisman du Centre Culturel à Spa.

Créé par et pour les élèves, toutes années confondues, ce spectacle « permet aux élèves de s’exprimer autrement que dans les cours habituels. C’est aussi, pour certains, une manière de se distinguer autrement au sein de l’école, d’autant plus qu’il n’y a plus beaucoup de cours artistiques dans les cursus scolaires », indique Véronique Daele, organisatrice.