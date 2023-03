Il prend la tête du resto Van der Valk à Verviers au lendemain de la fermeture du sien à Aubel

Gros changement au sein de l’hôtel Van der Valk à Verviers en ce qui concerne toute la partie cuisine et restaurant. Une nouvelle équipe vient d’arriver depuis ce lundi 27 mars. Elle sera dirigée par Fabrice Van Genechten, l’ancien patron du resto Enjoy by Ethan, établissement bien connu à Aubel et fort apprécié par de nombreuses personnes. Mais le prix des énergies et l’augmentation du coût des marchandises ont eu raison du restaurant qui a malheureusement fermé ses portes ce dimanche 26 mars.

Mais Fabrice Van Genechten a rapidement rebondi car il va relever un nouveau défi au sein de l’hôtel Van der Valk à Verviers. « Depuis ce lundi 27 mars, l’ancien chef du restaurant « Enjoy By Ethan » reprend les rênes de la cuisine et de la salle du restaurant de l’Hôtel Verviers. Fabrice Van Genechten rejoint l’équipe en tant que directeur Food & Beverage. Accompagné de deux membres de son équipe : Téo Bouricas, nouveau chef de cuisine et Olivier Maka, cuisinier, c’est une toute nouvelle équipe qui prend place au Van der Valk Verviers », explique l’enseigne dans un communiqué.