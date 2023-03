Master en médecine à l’UMons: «Je suis Dubois qui plie mais qui ne rompt pas», se félicite le recteur de l’université, Philippe Dubois

Ce n’est pas une surprise, on s’y attendait, et en plus, deux des trois conditions figuraient déjà dans notre demande !

Pouvez-vous préciser ?

La première condition, c’est que l’UMons ne fera pas jamais appel à un hôpital académique. Mais ce n’a jamais été une option puisqu’on a déjà notre hôpital, Erasme. Avec cette collaboration, on a déjà 200 lits dans 5 CHU du Hainaut, où se feront les stages (Ambroisé Paré à Mons, Epicura à Ath/Borinage, Tivoli à La Louvière, ISPPC à Charleroi et Chwapi à Tournai). Ces hôpitaux sont d’ailleurs prêts à accueillir nos étudiants. Il faut comprendre que le master en médecin, qui se fait en trois ans, se compose à 80% de stages et 20% de cours.

Ouvrir un hôpital universitaire n’a donc jamais été une option pour vous ?

On n’a jamais imaginé un instant de revendiquer un nouvel hôpital ! Ça serait impossible financièrement et en plus complètement suicidaire de se séparer de notre partenaire.

Une des conditions concerne également le financement...

Chaque université qui propose un master en médecine va donc recevoir la même chose, et on ne recevra pas de financement complémentaire. Selon nos estimations, ce master nous coûterait au maximum 138.000 €. Sur un budget de 140 millions d’euros, ce financement est donc très relatif ! Il faut comprendre que ce master ne coûtera pas plus à la communauté, on travaille sur enveloppe fermée.

Le master en médecine va pouvoir être organisé à Mons. - Belga

L’UMons a donc les moyens de payer ce master ?

Bien sûr et le montant est extrêmement dérisoire. En plus, on a reçu le soutien d’entreprises privées qui vont lancer des chaires académiques. Je rencontre d’ailleurs I-Care cette semaine !

Lire aussi Master en médecine refusé à l’UMons: Fabrice Brion, patron de la société I-Care, propose une alternative avec un financement privé!

Enfin, la dernière condition est une évaluation de l’habilitation cinq ans après.

C’est quelque chose que l’on fait déjà avec tous nos cursus mais je suis heureux qu’on ait cette évaluation car elle montrera le bien-fondé de ce master. On ne se serait pas lancé dans une telle aventure si il y avait des effets négatifs. Plusieurs études ont montré que les étudiants sont demandeurs et qu’il y a un réel effet bénéfique.

J’imagine que désormais, vous êtes soulagé que cette histoire prenne enfin fin...

J’ai vraiment été étonné de l’ampleur qu’a prise cette histoire au niveau politique. Mais finalement, je suis satisfait car c’est le parfait témoignage que la proposition a sa raison d’être. On a reçu beaucoup de soutien.

Quand est-ce que les étudiants en médecine pourront faire le master à Mons ?

Dès la rentrée 2024, et c’est d’ailleurs le cas du master en droit également.

Justement, à côté du master en médecine, 56 autres habilitations ont été accordées partout en Wallonie-Bruxelles. Qu’en est-il chez vous ?

C’est en effet une très bonne nouvelle qui en cache beaucoup d’autres. Pour l’UMons cela concerne cinq habilitations : le master en médecine et en droit à Mons. On nous reprochait de demander des cursus existants et de ne pas créer des formations innovantes et pourtant on crée trois nouvelles formations originales : un master en ingénieur civil en génie de l’énergie pour notre faculté polytechnique, et à Charleroi, le master en urbanisme et développement territorial avec l’ULB et un bac en communication numérique en partenariat avec l’ULB, l’UCLouvain, le HEPH-Condorcet et Galilée.

Pendant les nombreuses semaines de discussions, ce sont toutes ces habilitations qui étaient en attente. Ça n’a pas dû être une période facile.

Je me réjouis vraiment de cette nouvelle car effectivement toutes les autres habilitations restaient sur le carreau. Ça m’a d’ailleurs mis une sacrée pression car j’étais pointé du doigt comme responsable de l’absence d’octroi. J’estime m’être battu sans être rentré dans la politique. Mais ce reproche était compliqué à vivre et l’attente pénible.

Philippe Dubois, le recteur de l’UMons, réagit. - PhotoNews

Lire aussi Rien ne va plus entre l’UMons et Georges-Louis Bouchez: le recteur de l’université demande sa démission!

Comment concluriez-vous ce dossier ?