Renault Espace 2023 : oubliez complètement le monospace !

Renault a dévoilé ce 28 mars le nouvel Espace. Cette 6e génération se présente sous la forme d’un grand SUV capable d’accueillir 5 à 7 voyageurs. En termes stylistiques, peut le considérer comme un Renault Austral XL. Là où la magie opère, c’est à l’intérieur : il s’agit bel et bien de la Renault la plus habitable du moment. Et son toit vitré panoramique de plus d’un mètre carré, l’un des plus grands du marché, fera le bonheur de tous les passagers.

Enorme régime

Plus compact que son prédécesseur, l’Espace est aussi franchement plus léger : 215 kg de moins, ce n’est pas rien ! Avec en plus ses 4 roues directrices, il promet des sensations de conduite agréables. L’Espace 2023 soigne aussi son empreinte écologique en empruntant la motorisation E-Tech full hybrid de 200 chevaux. Sa consommation de 4,6 l/100 km (104 gCO2/km) autorise jusqu’à 1.100 kilomètres d’autonomie avec un plein. Renault évoque également pas moins de 32 aides à la conduite.