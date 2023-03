Procès des attentats à Bruxelles: la veuve d’une victime de Maelbeek livre un témoignage empli de colère

Le soir des attaques, cette juriste âgée aujourd"hui de 32 ans s’est rendue avec sa famille à l’hôpital militaire de Neder-over-Hembeek pour tenter de trouver des informations concernant Yves. «On nous a laissés à notre propre sort. J’étais en mode zombie. On ne ressent plus rien dans ces cas-là. C’était toute ma vie et vous me l’avez enlevé», a-t-elle lancé, pleine de colère et de larmes, se souvenant avec douleur de l’incertitude du moment.

«Ce jour-là, mon cœur était mort», a confié la jeune femme à propos du jour où elle a appris le décès de son mari. «Je n’ai plus rien ressenti pour personne. J’étais dans mon lit et je ne ressentais plus rien.»

Après les attentats, elle est restée cloîtrée, «muselée dans (s)on coin», de peur de souffrir, de ne «pas être entendue de toute façon», a-t-elle expliqué.

La témoin a décrit un mari et un père aimant, qui préparait des gâteaux pour ses filles de 3 et 4 ans à l’époque. «À chaque fois que c’est possible pour moi, je leur parle de lui, de ce qu’il aimait.»

«Une chose que ces personnes-là ne pourront jamais nous enlever, c’est l’amour que l’on se porte à l’autre. Il me manque énormément et à mes filles aussi», a poursuivi la veuve d’Yves. Elle regrette plus que tout que ses filles n’aient jamais la chance de voir leur papa venir les chercher à l’école, qu’on leur ait enlevé la chance de vivre avec «un papa en or».

«Dans les pires moments, ma fille aînée a déjà dit qu’elle voudrait le rejoindre au ciel car elle ne veut plus vivre», a encore confié la trentenaire. La plus petite, quant à elle, ne se souvient plus vraiment de son père.

«J’ai délaissé mes filles pendant des années car je n’avais plus rien à leur donner», s’est-elle remémorée, évoquant une tentative de suicide ratée. «J’aurais aimé être à sa place. Lui, il aurait assuré sur tous les fronts, il aurait profité de la vie.»

Sans émotions

Assurant ne ressentir «aucune émotion pour les accusés», la jeune veuve a néanmoins souhaité devant la cour que le jury les condamne à «la peine maximale» et «qu’ils souffrent le plus possible». «Les vrais musulmans ne feraient jamais de mal à une mouche», a-t-elle ajouté, déplorant une «capacité de réflexion limitée» des accusés. «Je ne pense pas qu’on puisse commettre des actes pareils quand on a connu l’amour comme celui d’Yves et moi. Mais je pense qu’ils ne ressentent rien car, pour eux, on n’est que des mécréants.»

Boule anti-stress en main, la trentenaire a reproché aux accusés d’avoir ôté «tous leurs droits» aux victimes décédées. «Je ne vous pardonnerai jamais. Je suis incapable de vous pardonner, alors que je sais que c’est mon salut.»