L’Equality Festival de Courcelles vous fixe rendez-vous le week-end de la Pentecôte pour 3 jours… et trois ambiances!

Le week-end de Pentecôte, le festival vous fixe donc rendez-vous rue de Liège, dans le parc d’activité économique de Courcelles, sur un terrain privé. « Il s’agit d’un terrain enherbé d’un hectare, éloigné des habitations et où on pourra se parquer plus facilement », indique Joël Hasselin, l’échevin MR en charge des Fêtes et de la Culture.

Portée par la Commune de Courcelles, en partenariat avec le centre culturel la Posterie, le comité des fêtes de Courcelles, Paradise Events, l’organisateur de l’Holi Festival, et les Cowens Brothers, cette quatrième édition aura le goût de l’inédit. Pour commencer, elle change de lieu. Fini le site de la rue de Bronchain où se sont tenues les éditions précédentes. Et pour cause, les lieux sont en chantier, on y construit la future piscine courcelloise.

Egalité pour tous

La philosophie du festival courcellois, initié par la bourgmestre Caroline Taquin, reste identique. On prône ici l’égalité dans toutes ses déclinaisons : à la fois intergénérationnelle, interculturelle et de genre. La dernière édition avait rassemblé plus de 5.000 festivaliers. « On espère faire encore mieux cette année, sachant que le succès est également lié à la météo. À ce stade, les réservations marchent bien. On constate un véritable engouement pour un événement accessible à tous et surtout à prix plus que démocratique », indique Joël Hasselin. L’air est connu, plus vous réservez tôt, meilleur est le tarif. Comptez 40 € en prévente pour le pass de 3 jours. Il est possible de commander dès à présent les tickets sur Weezevent.