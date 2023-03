Le Listen Festival 2023 accueillera 21 événements en 15 endroits différents à Bruxelles

La fête la plus imposante aura lieu le samedi 1er avril à la gare de Bruxelles-Central. Les participants pourront s’y déhancher au rythme des DJ’s Zouzizabe, Lefto et Palms Trax. Cependant, le concert est d’ores et déjà sold out.

Les prestations de Malibu à l’église Notre-Dame de Laeken et du collectif Not Your Techno à l’imprimerie de la Banque Nationale sont également attendues. Toutes les deux sont programmées au vendredi 31 mars.