La fédération malgache écarte Loïc Lapoussin… avant de voir son entraîneur démissionner: l’Union réclame des explications sur toute cette affaire

Samedi dernier, Nicolas Dupuis, l’entraîneur français de l’équipe nationale malgache, déclarait sur ses réseaux sociaux que le joueur de l’Union n’avait pas fait le déplacement au Cameroun où les Barea retrouvaient ce lundi la République Centrafricaine dans le cadre des qualifications pour la CAN 2023. Et ce, quatre jours après la défaite 0-3 face à ce même pays, jeudi dernier. Une rencontre « aller » lors de laquelle Lapoussin était parvenu, d’après les observateurs, à bien tirer son épingle du jeu. « Un comportement inadapté que je ne cautionne en aucun cas. » C’est pourtant par ces termes que Nicolas Dupuis justifiait la mise à l’écart du joueur de l’Union, sans donner plus de détails. Rapidement, des rumeurs faisaient état du fait qu’il aurait été aperçu de sortie.

Du côté de l’Union, on reste très prudent. « On ne sait pas encore exactement ce qu’il s’est passé », a déclaré le directeur général Philippe Bormans. « On a juste eu la nouvelle qu’il a démissionné. Pour l’heure, on n’a pas eu d’info. On attend désormais l’explication du joueur (NDLR : qui devrait être de retour à l’entraînement ce mercredi). Mais on va aussi écouter la fédération de Madagascar pour savoir pourquoi elle a pris cette décision. Avant de prendre position, il faut d’abord écouter l’histoire et savoir ce qu’il s’est passé. »