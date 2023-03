Pour la première fois depuis longtemps, la présentation du budget du CPAS de Pecq offre des perspectives de sortie de zone rouge

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Selon qu’on choisisse de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, on peut considérer que le budget du CPAS de Pecq reste, pour l’heure, dans le rouge ; ou que la présentation qui en a été faite lors du dernier Conseil communal offre, enfin, des perspectives pour remonter la pente. Certes, son nouveau président, Rémi Cougnet, n’est qu’au pied de ce qu’on peut considérer comme une montagne, mais il a le mérite de se lancer, un bâton de pèlerin dans une main, et un piolet dans l’autre.

Lundi soir, Rémi Cougnet dévoilait un budget « qui, certes, arrive tard, mais le délai annoncé en décembre est tenu, et on peut mettre fin au 12e provisoire », introduisait-il. Dans la présentation qui suivait, on retrouvait les principaux postes qui « gangrènent » le budget du CPAS, mais aussi la mise en place d’une série de solutions.