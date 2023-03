Le Brussels Padel Open présente ses nouveaux trophées

Le trophée, conçu par l’artiste Glenn Bracke de la galerie d’art 47 à Bruxelles, est estimé à 25.000 euros et pèse près de 22 kilogrammes. Une réplique de la raquette restera définitivement à l’hôtel Amigo, qui accueillera les 32 meilleurs joueurs du monde durant le tournoi.

En plus de la raquette, un trophée pour le joueur le plus populaire et un autre pour la joueuse la plus populaire seront également remis. Ceux-ci se présentent sous la forme d’une balle de padel, également en bronze.