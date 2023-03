La Stib élargit son offre pour le Listen Festival: des navettes spéciales circuleront

De nombreux lieux bruxellois vibreront au son de la musique électro du 29 mars au 2 avril prochains, à l’occasion du Listen Festival. Jeunes artistes et artistes confirmés prendront possession de plusieurs lieux emblématiques de la capitale, tels que le C12 (dans la galerie Horta), les gares de Bruxelles-Centrale et Bruxelles-Congrès, l’église de Laeken, le Fuse ou encore le Botanique et le site Buda Bxl (près du canal).

Pour faciliter les déplacements des fans de musique électro, la Stib met en place des navettes spéciales, qui circuleront entre la Gare Centrale et le Buda Bxl, en passant par la gare de Bruxelles-Congrès.