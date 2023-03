A l’instar de l’Allemagne et des Pays-Bas, les canettes bientôt consignées en Belgique? «Cela fait 10 ans qu’on attend!», déplorent les Engagés

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les canettes seront consignées aux Pays-Bas à partir du 1er avril, à hauteur de 15 centimes. L’objectif visé est d’arriver à 90% de recyclage de ces contenants. Concrètement, 27.000 points de collecte seront disséminés dans le pays, notamment dans des supermarchés, des stations-services, des clubs sportifs ou encore dans les grandes gares.

En Allemagne, les canettes sont également consignées. Avec la consigne, nos voisins arrivent à un pourcentage de taux de collecte de plus de 98,5% sur les emballages pour boissons. Le système de consigne physique est déjà effectif avec succès dans de nombreux pays européens comme l’Estonie, le Danemark, l’Islande, la Suède ou la Finlande. Le Luxembourg et l’Autriche planchent sur cela également. Et en Belgique ?