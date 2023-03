Céline,psychologue, lance son espace bien-être à Pepinster pour réconcilier les femmes avec leur corps

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Massage, bien-être, lâcher prise, esthétique et psychologie sont les fondements de l’espace bien-être de Céline, Juste un Instant, à Cornesse. Psychologue, elle apportait du bien-être dans la tête de sa clientèle. Néanmoins, si elle a toujours désiré apporter du réconfort à travers son métier, ce dernier lui laissait un manque : « Je me suis rendu compte que je souhaitais apporter du bien-être par le corps et pas par la tête. On a besoin de se diriger aussi vers son corps pour s’apaiser », indique-t-elle.