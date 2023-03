Test – Sonos Era 300: l’audio spatial dans un écrin de qualité

Ça y est, après des semaines d’attente, on peut enfin vous parler de l’Era 300, la nouvelle enceinte de chez Sonos. Un produit que l’on avait découvert en exclusivité lors d’une visite des locaux de l’entreprise américaine , en février dernier. Un mois plus tard, la voici entre nos mains pour un décryptage total.

– Nous avons eu droit à une playlist de 20 titres sur Apple Music compatible avec le format.

– En Belgique, l’audio spatial d’Apple Music sera pris en charge par les produits compatibles de Sonos (à savoir la Arc, la Beam (Gen 2) et l’Era 300) à partir du 28 mars 2023.

Un produit réfléchi

Comme à son habitude, Sonos nous livre une expérience assez réussie et ce, même avant le déballage. Rien qu’avec le carton, on comprend que rien n’est laissé au hasard. Cela se constate par des petits détails, comme cette poignée en papier recyclé qui s’inscrit dans la volonté de la marque d’avoir une offre plus durable.

À l’intérieur, on va à l’essentiel. Une notice, un câble d’alimentation… et l’enceinte parfaitement calée dans son écrin et protégée dans sa petite sacoche noire propre à la marque. On peut ensuite (enfin) découvrir le « monstre » : un appareil sobre et élégant. Cela est conféré par cet aspect en forme de sablier couché. Un form-factor inédit dans le catalogue de Sonos qui n’a pas été simplement choisi pour son design.

L’enceinte a été construite pour offrir la meilleure expérience audio possible, tout en négociant les contraintes du format Dolby Atmos (audio spatial) et les haut-parleurs nécessaires à sa bonne restitution. En décomposant l’appareil, on retrouve quatre tweeters, deux woofers et six amplificateurs numériques pour atteindre l’objectif annoncé. Ces haut-parleurs n’ont pas été placés au hasard. Il s’agit du fruit d’une longue réflexion entamée au début du coronavirus. C’est pour dire.

Notons, pour être complet, la présence d’un port USB-C ainsi qu’une connectivité Bluetooth qui change toute l’expérience de Sonos (qui se limitait jusqu’à présent au wifi).

Et le son ?

Le look, c’est bien beau mais finalement, elle vaut quoi cette enceinte dans sa fonction première ? La qualité sonore classique est au rendez-vous, il n’y a pratiquement rien à redire sur ce point. Nous nous sommes davantage intéressés à l’audio spatial. Ce fut tout l’objet de notre test au cours de ces quelques jours durant lesquels on a pu faire tourner en boucle les 20 titres qui nous avaient été fournis. Si on s’attendait à être agréablement surpris dès la première écoute, elle fut finalement « décevante ». Pas vraiment dans le rendu musical mais par rapport à nos attentes. On ne perçoit pas une différence nette de prime abord. Il y a bien quelque chose de nouveau, un « on ne sait quoi » en plus, mais qu’il est difficile de cerner.

L’audio spatial, c’est quoi? Publié le mardi 28 Mars 2023 à 15h11 L’audio spatial est un format audio qui propose une manière novatrice d’écouter et de restituer la musique. Il s’agit d’une immersion dans le son, l’impression que celui-ci vient de tous les côtés. Pour bien comprendre, il faut confronter l’audio spatial au son stéréo. Ce dernier diffuse les sons au travers de deux canaux, à savoir droite et gauche. Le nouveau format, lui, ne se contente pas de cette dichotomie. Il simule, au travers de plusieurs canaux, un son en trois dimensions, donnant l’impression de vous entourer. Grâce à un mixage de la piste audio pour positionner les différents sons individuellement, ceux-ci donnent l’impression de venir de partout (et pas seulement de la gauche et de la droite, comme pour le son stéréo). Pour résumer simplement, l’audio spatial permet à l’auditeur d’être enrobé par le son qui vient de partout (d’en haut, de derrière, de la gauche, de la droite…). Une immersion totale dans un audio en trois dimensions à la manière de ce qui est fait pour les films -dans les salles de cinéma ou avec une installation home cinéma- avec Dolby Atmos.

C’est finalement en repassant à des sons non-compatibles que l’on comprend. Que l’on ressent le changement. Encore une fois, il est important d’insister sur ce point, il ne s’agit pas de quelque chose d’ultra-présent. Le terme qui convient pour définir l’audio spatial est « discret ». Une fonctionnalité discrète qui apporte quelque chose en plus.

Le son semble se propager autour de nous, pas seulement à l’endroit où est disposée l’Era 300. Difficile finalement d’expliquer réellement ce que l’on entend, ce que l’on perçoit. Comme on aime le dire avec les produits Sonos, on ne constate pas toujours leur apport sur le moment. C’est en les coupant, en revenant à une utilisation classique que l’on comprend tout ce qu’ils font. Un être vous manque…

C’est là toute la force de Sonos. La marque parvient à rendre ses appareils dispensables presque… indispensables. Car une fois testé, on en redemande. Essayer, c’est adopter. L’Era 300 n’échappe pas à la règle même si un bémol est à noter : l’obligation de passer par l’application de Sonos pour lancer les sons compatibles en Dolby Atmos. Si vous lancez une musique compatible depuis le service musical (style Apple Music), cela ne sera pas pris en compte. Question ergonomie, il y a des améliorations à apporter.

Une expérience totale

Si l’expérience de l’Era 300 est totale, c’est notamment car elle s’appuie sur l’expérience de Sonos. Et donc son application. Que ce soit la configuration des enceintes, la navigation dans l’interface, la connexion des services tiers… L’utilisation est fluide et agréable. Tout est parfaitement expliqué. Même le calibrage « TruePlay »(qui permet d’analyser votre pièce pour mesurer la manière dont les ondes sonores vont être réfléchies) devient plus facile, l’enceinte ayant désormais la possibilité de le faire automatiquement. Plus besoin de bouger son bras de haut en bas (les possesseurs d’enceintes Sonos se reconnaîtront). Pour les fans, rassurez-vous, il est toujours possible de le faire manuellement.

C’est également au travers de l’application que l’on peut configurer un son surround multicanal. Il faut, pour ce faire, associer deux Sonos Era 300 comme enceintes arrière home cinéma et une Sonos Arc ou Beam (Gen 2). Cela permet d’avoir une expérience Dolby Atmos comme si vous étiez au cinéma. Pour l’avoir testé dans les locaux de Sonos, le plaisir et le rendu sont similaires aux salles obscures.

Conclusion

Malgré un prix qui reste tout de même élevé (499 euros), l’Era 300 est une enceinte de qualité qui trouvera place dans n’importe quelle configuration, grâce à son design mais également sa puissance. La compatibilité avec l’audio spatial semble, pour le moment, accessoire mais apporte tout de même un élément supplémentaire auquel on s’habitue très vite sans réellement s’en rendre compte. Après quelques heures d’écoute avec ce format, on en devient rapidement fan sans parvenir à en expliquer la raison. Il est ensuite difficile de s’en passer totalement.

Cependant, il faut noter que le format n’est pas encore démocratisé dans nos contrées (un service comme Spotify, largement plébiscité chez nous, ne le propose pas encore). Dans l’utilisation quotidienne, même au travers de l’application de Sonos, cela manque de fluidité pour l’instant. L’Era 300 apparait donc comme un investissement sur le long terme.