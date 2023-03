10 patients en rémission, suivis par Ambroise Paré à Mons, vont marcher 100 km: «C’est un moment unique»

Au centre montois de réadaptation, le temps est à la préparation. Certains sont sur le tapis de courses, d’autres pédalent, avant d’attaquer le renforcement musculaire. « Ça fait du bien ! », lance une patiente. Car dans un bon mois, ces patients rétablis d’un cancer vont se lancer dans une épreuve physique : marcher 100 km, du CHU Ambroise Paré jusqu’à la côte belge, en 7 jours. Ce projet permet à tous les participants de se remettre à une activité physique. - I.O

À l’initiative du Docteur Nathalie Cornez, oncologue, ce projet nommé « Objectif 100 », aborde une période importante dans la vie d’une personne guérie d’un cancer : la rémission. « La rémission est peu abordée lorsque l’on évoque le cancer. Cette étape marque la disparition des signes apparents de la maladie et les séquelles sont masquées. Une victoire pour les patients qui peut être complexe. », explique Dr. Cornez. D’autant plus que la guérison passe également par la reprise d’une activité physique, une étape qui semble compliquée, mais pourtant essentiel pour ces patientes, comme Zechia, en rémission et infirmière : « Cela se ressent tout de suite quand ont n’est pas sportif, on a plus de difficultés à se remettre ». Mais pour elle, ce projet signifie plus que ça.

Créer du lien Pour cette patiente, en plus de se dépasser, ce projet permet de créer une autre énergie avec l'équipe soignante et les patientes. « On se comprend toutes, on sait par quoi on est passée. Cela nous aide aussi de partager un moment différent avec toute l'équipe. On va vivre ça ensemble, c'est vraiment unique ! ». Cet avis est partagé par Alix Bisman, kinésithérapeute, très enjouée par ce projet « On les a accompagnés, on est tous très heureux de pouvoir participer tous ensemble à ce projet ».

Zechia, infirmière, est en rémission depuis 4 ans. - I.O. Car si la marche finalise cette initiative, il a fallu un an de préparation. « Il faut déjà du temps pour se préparer à ce genre d'événement, alors quand on a été malade, c'est encore plus important. », explique Alix Bisman. Elle poursuit, « Et puis cela permet également de les aider à reprendre une activité physique, on sait combien c'est important de réapprendre à bouger et à aimer ça ». Au total, 10 patients sont de la partie mais plus auraient voulu y être. « Mais pour participer, il faut que cela soit compatible avec son parcours de soins », précise Dr. Emmanuelle Delaunois. de videos Un budget de 10.000 euros Ce projet est amené à durer mais n'aura pas lieu chaque année, plutôt une année sur deux. « C'est beaucoup d'organisation, tous les membres du personnel participent à toute l'organisation de manière bénévole », explique Dr. Delaunois. Le but est que toute l'équipe ait tout le budget prêt le jour j : gîtes réservés, nourriture, soins éventuels… Grâce à l'aide de sponsors, dont le Rotary, 10.000 euros ont été nécessaires à l'aboutissement de cette marche. Alix Bisman, kiné, se réjouit de participer au projet et d'accompagner ses patients. - I.O Dr. Emmanuelle Delaunois se charge de l'organisation, lourde, du projet «Objectif 100». - I.O