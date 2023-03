Test – Sonos Era 100: une enceinte emblématique réinventée

Elle n’est pas la tête de gondole de la nouvelle gamme Era de chez Sonos. Pourtant, l’Era 100 succède à un best-seller (la Sonos One) et devrait connaître le même succès auprès du public. Car finalement, le constructeur américain arrive avec une proposition des plus simples : une enceinte « entrée de gamme » s’appuyant sur l’expérience du passé tout en proposant des améliorations. de videos Comme sa grande sœur, l’Era 300, nous avons pu tester l’Era 100 en avant-première pendant deux semaines.

Dans la lignée de la Sonos One, l'Era 100 se veut plus imposante. Gardant cette forme cubique reconnaissable, la nouvelle enceinte du constructeur californien s'offre un rafraîchissement de modernité. La grille recouvre désormais la quasi-totalité de l'enceinte et offre un design dans l'ère du temps auquel on s'habitue très vite. Même si comparaison n'est pas raison, l'Era 100 donne un véritable coup de vieux à sa prédécesseure.

Sonos est parvenu à nous offrir un produit sobre, élégant, moderne mais surtout passe-partout. Car l’Era 100 existe avant tout pour cela. Elle doit se fondre dans le moindre décor grâce à sa portabilité. Un détail qui nous avait été confirmé lors de notre visite à Santa Barbara où l’on vérifie que celle-ci puisse se poser dans des étagères standards.

Comme pour l’Era 300, l’Era 100 accueille en son sein un port USB-C ainsi qu’une connectivité en bluetooth. La modernité on vous dit ! Une expérience totale Expert en technologie audio, il est difficile de trouver des reproches à Sonos concernant le rendu sonore de l’Era 100. Celle-ci remplit pleinement sa fonction et améliorera l’écoute de vos pistes audios préférées. On obtient une qualité et une puissance assez impressionnante pour sa taille. Il faut dire que la marque n’a pas lésiné sur les moyens. Deux tweeters pour offrir de la bonne stéréo en envoyant les hautes fréquences à gauche ainsi que d’un mid-woofer plus grand pour s’occuper des basses. On peut toujours passer à une stéréo réelle ou en complément d’une barre de son pour créer un système surround mais il faudra deux Era 100. Elle s’appuie également sur les fonctionnalités propres de Sonos, que ce soit l’application ou les services vocaux. Comme pour tout produit de la marque, elle s’installe et se lance facilement. Conclusion Avec l’Era 100, Sonos ne prend aucun risque. Le constructeur californien est sûr de son fait, proposant une enceinte plus moderne mais toujours aussi efficace dans ce que l’on attend d’elle. Malgré un prix légèrement plus élevé, l’Era 100 est déjà une valeur sûre et devrait connaître le même succès que la Sonos One.