Le colonel Gilbert va interpeller la Ministre de l’Intérieur sur les pensions: «C’est devenu inacceptable»

C’est avec sa casquette de président de la Fédération royale es pompiers belges que le colonel Marc Gilbert enverra d’ici quelques jours un courrier à la Ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden. Le commandant des pompiers de la zone Val de Sambre veut l’interpeller sur la réforme des pensions, qui a déjà fait couler beaucoup d’encre. En 2025, l’âge de la pension sera fixé à 65 ans, en 2030, à 67 ans, pour lui cette situation est inacceptable pour les métiers « pénibles, à risques », comme celui de pompiers et ambulanciers. « On sauve des vies, on est à la guerre constamment et le seul remerciement que l’on a, c’est de l’absence de considération. »