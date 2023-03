L’Intermarché d’Anthée aimerait s’agrandir et engager, mais se heurte à des refus administratifs

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Construit en 2011, le long de la Nationale 97 reliant Philippeville et Dinant, l’Intermarché d’Anthée tourne à plein régime.

« On accueille entre 4.000 et 6.000 clients par semaine », confirme Ronald Léonet, qui a repris ce supermarché de campagne, le seul de l’entité d’Onhaye, en 2020 et souhaite l’agrandir.