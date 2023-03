Série «Que sont-ils devenus?»: «En grandissant, on apprend de ses erreurs», explique Jonathan Legear(vidéo)

Six personnalités ont accepté d’être interviewées et de revenir sur leur parcours, leur évolution et sur leur vie actuelle : Jonathan Legear, l’ancien footballeur ; André Debor alias Tonton Tapis ; Anna de la chaise à papy ; Benoit De Leu, la voix de Bla-Bla ; Karen, survivante des attentats de Bruxelles ou encore Marguerite, une Liégeoise qui a sauvé des vies lors des inondations.

Tous ont fait la une de l’actualité il y a quelques années, leur vie n’a pas toujours été un long fleuve tranquille. Ils ont accepté de prendre le temps de revenir sur ces moments forts de leur vie, sur l’impact que ça a aujourd’hui. Parfois avec un grand sourire, parfois dans des confessions plus douloureuses.