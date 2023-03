Concours – Gagnez votre jeu «Peppa Pig: Aventures autour du Monde»

Grâce à Sudinfo, vous pouvez gagner votre exemplaire du jeu « Peppa Pig : Aventures autour du Monde ». 4x1 exemplaire du jeu (2 sur PlayStation 4 et 2 sur Nintendo Switch) sont à remporter via un tirage au sort. Pour ce faire, rien de plus simple : complétez le formulaire ci-dessous et vous serez peut-être recontacté après le 7 avril 2023 si votre nom a été tiré au sort.

Inspiré par plusieurs épisodes de la série TV à succès, le jeu propose aux fans de voler, conduire et voyager pour découvrir Hollywood Boulevard à New York, la tour Eiffel à Paris, Buckingham Palace à Londres et bien d’autres lieux emblématiques.