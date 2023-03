Loterie nationale: 2.250.000 euros pour favoriser le développement durable

La Loterie a lancé ce mardi un nouvel appel à projets, cette fois sur le thème du développement durable. L’appel à projets de l’an passé, sur le thème de la lutte contre la pauvreté, avait permis de donner un coup de pouce financier à 124 lauréats, sélectionnés par un jury indépendant. Chacun des lauréats reçoit une somme qui n’excède pas 25.000 euros. Cette année, l’appel lancé par la Loterie, sous le thème central du développement durable, a trait à des thèmes « tels que l'économie circulaire (recyclage des matériaux), l'environnement, l'économie d'énergie, la mobilité, la politique scientifique », explique la ministre fédérale Zakia Khattabi (Climat, Développement durable, environnement). L’appel est doté d’un budget de 2.250.000 euros financés par la Loterie nationale. « Toutes les organisations à but non lucratif, fondations d’utilité publique ou coopérations à finalité sociale actives dans ce domaine peuvent poser leur candidature et soumettre des projets spécifiques à réaliser dans le domaine du développement durable », précise le patron de la Loterie, Jannie Haek, qui rappelle une fois encore le rôle sociétal de la Loterie... et de ses joueurs. Les candidats ont jusqu’au 9 mai pour rentrer leur projet. Les candidats peuvent obtenir tous les renseignements pratiques ici.

D’une façon générale, hors de cet appel spécifique, toutes les associations peuvent tenter leur chance auprès de la Loterie. En 2022, environ 2.000 demandes de subsides sont parvenues à la Loterie. Un millier a été accepté.