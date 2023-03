Braine-le-Comte: la ville va bien acheter le terrain de la Fosse Albecq pour 210.000€ et y développer des projets écologiques

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le point a été voté à l’unanimité au conseil communal de lundi. Le terrain du CPAS, dans la Fosse Albecq, de près de 56 ares, sera acquis pour la somme de 210.000 € (plus les frais d’acte et de notaire, réduits). Pour rappel, l’an dernier, aucun des deux acquéreurs potentiels n’a fait d’offre. Sotraba, déjà propriétaire du terrain adjacent, s’était retiré face à l’hostilité des riverains et du collectif Jardin Albecq envers ses intentions immobilières. Le collectif, de son côté, n’avait pas réussi à lever les fonds nécessaires.