Tonnes de déchets non ramassés à Paris: grève suspendue à partir de mercredi

« Nous avons besoin de rediscuter avec les agents de la filière déchets et assainissement de la ville de Paris afin de repartir plus fort à la grève (…), car nous n’avons presque plus de grévistes », reconnaît dans un communiqué le syndicat, qui rassemble les éboueurs, égoutiers, conducteurs de bennes de la capitale.

Mardi, au 23e jour du mouvement, la collecte des poubelles restait très perturbée à Paris, le volume global de déchets non ramassés étant de 7.000 tonnes, contre plus de 10.000 vendredi dernier, selon la mairie.