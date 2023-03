Cinq nouvelles habitations modulaires à Neder-Over-Heembeek pour reloger des sans-abris

Cinq logements modulaires installés au début de cette année ont été inaugurés jeudi à Neder-Over-Heembeek, dans le cadre d’un nouveau projet de Housing First. L’impulsion pour l’installation des modules a été donnée par l’ASBL Infirmiers de rue, dont la mission vise à amener les personnes sans-abri les plus fragiles vers la réintégration dans un logement stable. L’association promeut à cet égard la création d’habitations supplémentaires et abordables pour les groupes vulnérables de Bruxelles et de Liège.

Le projet est le fruit d’une collaboration avec le CPAS de la Ville de Bruxelles, qui a mis le terrain en friche à disposition, la société dédiée à la lutte contre la précarité immobilière Humah, qui a conçu et financé les modules, et l’Agence immobilière sociale Baïta, responsable des contrats de location. L’ASBL Infirmiers de rue s’occupe quant à elle de sélectionner les futurs locataires et de les accompagner d’un point de vue psychologique, médical et social.

La fabrication Les modules sont conçus de façon durable, pour un budget de 56.000 euros chacun. Préfabriqués, ils possèdent une ossature bois et mesurent 26 m2. Ils répondent également à toutes les normes urbanistiques bruxelloises, et peuvent être déplacés en cas de besoin. Il est prévu qu’ils restent au minimum deux ans en place, dans l’attente de l’ouverture d’un chantier de construction de logements plus pérennes prévu par le CPAS.