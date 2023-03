Oups: un ancien champion du monde veut souhaiter un bon anniversaire à l’un de ses fans… et filme accidentellement la poitrine de sa compagne (vidéo)

Depuis quelques années, une tendance a fait son apparition sur internet : désireux d’avoir un contact avec leurs célébrités préférées, les fans peuvent désormais passer par un site spécialisé pour obtenir une vidéo personnalisée de quelques secondes d’une star. Contre quelques dizaines d’euros (les tarifs varient selon la célébrité), les fans peuvent recevoir un « Joyeux anniversaire » ou un « Félicitations pour ton mariage » en vidéo de leur star favorite. Qui, par la même occasion, arrondit un peu ses fins de mois. Les temps sont durs pour tout le monde…

L’une des célébrités ayant recours à ce genre de procédés se nomme Andreas Brehme. Ce nom ne dit peut-être rien aux plus jeunes, mais l’Allemand a marqué l’histoire du football de son empreinte, notamment en inscrivant le seul but de la finale de la Coupe du monde 1990. Désormais, à 62 ans, l’ancien défenseur fait encore quelques apparitions dans les médias, pour donner son avis d’expert sur le monde du football actuel. En plus de faire des vidéos pour souhaiter un bon anniversaire à ses fans, donc.