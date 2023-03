La vente et la consommation de protoxyde d’azote sont aussi interdites à Sombreffe: «Nous avons peur que le phénomène se déplace chez nous»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

De plus en plus consommées sous forme de drogue, les capsules de protoxydes d’azote sont pourtant interdites à la vente aux mineurs depuis février 2022. Rien n’interdisait jusque-là les majeurs d’acheter et de consommer du gaz hilarant. Il y a quelques semaines, le conseil communal de Sambreville avait comblé ce manque en votant une ordonnance de police. Ce lundi, les élus de Sombreffe ont suivi.