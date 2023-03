Terribles images lors du tournoi de Miami: blessée, Bianca Andreescu doit abandonner et quitte le court en chaise roulante (vidéo)

Bianca Andreescu (WTA 31), finaliste en 2021 du tournoi de tennis WTA 1.000 de Miami, a abandonné contre Ekaterina Alexandrova (WTA 18). La Canadienne s’est blessée à la cheville gauche. Après avoir reçu les premiers soins sur le court, elle a été évacuée en chaise roulante, en pleurs.

Andreescu, 22 ans, lauréate de l’US Open 2019, avait fait une saison blanche en 2020 à cause de blessures et de la pandémie de Covid-19. L’année passée, elle n’avait fait son retour en compétition qu’en avril après une pause de six mois.