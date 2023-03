P3C | Voici l’équipe-type du week-end, les dernières nouvelles des noyaux et le classement des buteurs

Binche B. Ayadi, Clara, Pesci, Mazzacconi et Cordier ont purgé leur suspension. Ils seront à la disposition de Grégory Colin pour le prochain match face à Forchies.

Ecaussinnes. Suite à son exclusion face à Binche, Do. Augello doit encore purger deux matches de suspension. De son côté, Vandervaeren pourra être convoqué pour la prochaine rencontre. Noël, Fagnard, Deprez, Mercier, Sihami et Renière étaient indisponibles pour des raisons privées.

Forchies. D’amato, Bourdon et Godefroid étaient absents lors de la rencontre contre La Buissière, les deux premiers cités devraient être de retour dans le groupe de Nicolas Frydrak. Solimando est sorti sur blessure, le staff suivra l’évolution de cette blessure pour voir s’il est disponible ou non pour se déplacer à Binche B.

Goutroux. Sprimont sera de retour après sa longue suspension. Herbots est revenu dans le groupe de Christophe Barrit après sa longue absence. Le noyau est maintenant au complet.

Houdeng B. Philippe Maes dispose l’intégralité de son noyau.

La Buissière. Il y avait pas mal d’absents à cause des festivités locales. Seront et George reviendront dans le groupe de Serge Dehon, Bruno sera de retour de vacances. Henquin, Meerpoël et Duvivier seront tous les trois suspendus pour abus de cartes jaunes.

La Louvière Centre B. Le portier des Loups, Vanden Berghe, souffrait d’une rage de dents. Il n’était pas à disposition de son coach. En revanche, Libongo, Iselote Impele et Berguellou sont toujours blessés.

Maurage. Marco Fanghella récupère Delaisse et Verheyen de suspension. Néanmoins, de nombreux joueurs manquent à l’appel pour des raisons diverses.

Morlanwelz B. Silvio D’onofrio récupère Devleeschauwer. En revanche, Testa, qui s’était blessé au genou jeudi, était finalement indisponible. Des joueurs ont fait l’ascenseur pour étoffer le noyau de la P2. Le coach normalien espère avoir son groupe au complet pour affronter Roux.

Neufvilles B. Michel et Oughcha seront de retour de suspension. Pierret a récupéré de sa commotion cérébrale et était sélectionné pour affronter La Louvière Centre B. Néanmoins, Polo Deroubaix sera privé de son meilleur buteur, Di Pietro, pour les deux prochaines rencontres puisqu’il avait écopé d’une carte rouge directe face à PAC Buzet B.

PAC Buzet B. Alors que quelques joueurs évoluent pour l’instant avec la P1, D’Ambrosio et Brismez ont purgé leur match de suspension et seront de retour dans le groupe de Mathieu Huyghebaert. Van de Meerssche devrait sortir de l’infirmerie.

RAAL B. Le T1 des Loups compte toujours de nombreux joueurs à l’infirmerie : Taverna, Lowie, Liégeois, Di Sciacca, Boutoille, Turi et La Rocca. Suite à ça, Luigi Scichilone a dû rappeler deux anciens joueurs, Bingo et Confente, pour compléter son effectif.

Ronquières. Flament et Da Costa ont purgé leur suspension face à Roux. Blessé depuis semaines, Corentin Remy devrait faire son retour dans le groupe de Bruno Lebrun aux entraînements. Le T1 devrait avoir l’entièreté de son groupe à disposition pour affronter la RAAL B.

Roux. Carlier était absent lors du match contre Ronquières car il travaillait. Avanzato et Huylebroeck étaient suspendus ce week-end et sont désormais sélectionnables.

Trazegnies. Le groupe de Cosimo Schena est au complet pour le déplacement à PAC Buzet B.

Le classement des buteurs

25 buts : Boitte (La Buissière, 9 pen.)+1.

18 buts : Meerpoël (La Buissière, 1 pen.).

17 buts : Dupont (Ronquières, 6 pen.)+2.

15 buts : Palumbo (Maurage, 1 pen.), Zarbo (Estinnes, 6 pen.).

14 buts : Vinck (Roux), Di Pietro (Neufvilles, 4 pen.)+1.

13 buts : Godefroid (Forchies, 5 pen.), Caliman (Forchies, 2 pen.)+2.

11 buts : Rose (RAAL), Simon (Ecaussinnes, 4 pen.), Kouzoupis (URLC, 2 pen.), A. Covone (Forchies).

10 buts : Colon (Morlanwelz), A. Verheyen (Maurage, 1 pen.), Dusewoir (Binche)+1, Boccadifuoco (RAAL, 3 pen.)+1.

9 buts : Avanzato (Roux, 5 pen.), Batomene (URLC, 1 pen.), Volkaert (PAC), Vandevaeren (Ecaussinnes, 1 pen.), Abdoul (RAAL).

8 buts : Bourdon (Forchies), Brismez (PAC, 7 pen.), Flament (RAAL), Fisichella (Binche, 1 pen.)+1, Scioscia (URLC)+2.

7 buts : Devleeschauwer (Morlanwelz, 2 pen.), Ribbens (Goutroux), Dellis (Neufvilles), Goret (Maurage), Gaetani (Forchies), Wery (Roux, 3 pen.)+1.

6 buts : Georges (La Buissière), Herbots (Goutroux), Vanhaelewijn (Goutroux), Remy (Ronquières), Do. Augello (Ecaussinnes), D’Antonio (Goutroux), Cordier (RAAL), Cuypers (Forchies), Bertuola (Morlanwelz), Henquin (La Buissière), Salamone (Houdeng, 2 pen.)+1.

5 buts : Liégeois (RAAL B), Boutoille (RAAL), Aiello (Binche), Sovogui (Houdeng), Hannecart (Ecaussinnes), Eddaghri (RAAL, 1 pen.), Chibane (PAC, 2 pen.), Tshiamala (Houdeng), Mazzacconi (Binche), Tournay (RAAL, 1 pen.), Oughcha (Neufvilles, 1 pen.) Kayanta (URLC 2 pen.), G. Covone (Forchies)+1.

4 buts : Ruelle (Ecaussinnes), Gaoua (Forchies), H. Mone (Estinnes), Cordier (Binche), Vandercruyssen (Roux), Cambier (Morlanwelz), Perruccio (La Buissière), Castaigne (Goutroux), Seront (La Buissière), Denays (Ecaussinnes), Denis (Houdeng), La Rocca (RAAL), Bongo (URLC), Messina (Morlanwelz), Sprimont (Goutroux, 4 pen.), Chaudoir (Ronquières), Van De Meerssche (PAC), Bourguet (Forchies), Fotinis (Maurage), Bauduin (Estinnes), Merckx (PAC), Tchezare (URLC), Enegued (URLC)+1.

3 buts : Bazzarelli (URLC), A.Leemans (Neufvilles), Testa (Morlanwelz, 2 pen.), Marcelli (Trazegnies), Marotta (La Buissière), Colin (Maurage 1pen.), Kungi (PAC), Massart (Roux), Testolin (Morlanwelz), Verlinden (Estinnes), Bougard (Binche), Diarra (Binche), Gilloteaux (Roux), Astorino (Maurage), Haddouf (URLC), Fosselard (Estinnes), Panichi (RAAL), Camara (Morlanwelz), Nephthali (Ronquières), Poletto (Roux), Remy (Goutroux), Teuguia (Trazegnies), Ciuro (RAAL), Zagari (Morlanwelz), Munshy (Binche), Di Renzo (2 pen.)+1.

2 buts : Maillet (Neufvilles), El Houssini (Trazegnies), Chimenti (Maurage), Mesmaker (Ronquières), Liban (Ronquières), Vanmaele (Houdeng, 1pen.), Godfroid (Trazegnies), Benkahla (Trazegnies), Dendal (Ronquières), Paternot (Roux), Tshivuadi (Neufvilles), N. Verheyen (Maurage), Fedrigo (Houdeng), D’Ambrosio (PAC), Tomazos (Goutroux), Gasia (Forchies), Paci (Neufvilles), Van Thuyne (Roux), Ghazi (Trazegnies), Ysebaert (Ecaussinnes), Martins Faria (Ronquières), Malak (Houdeng), Lefebvre (Neufvilles), Solimando (Forchies), Vanmelckebeke (Ronquières), Raucq (Ronquières), Farruggio (Trazegnies), Kindermans (Goutroux), Da Costa (Ronquières), Moreaux (PAC), Confente (RAAL)+1, Perreira (Maurage)+1.

1 but : Aché (Binche), Pecsi (Binche), Vendy (Neufvilles), Dupont (PAC), Beneventi (Binche), Mulumba (Houdeng), Di Piazza (Neufvilles), Tri (URLC), Nori (Maurage), J. Leemans (Neufvilles, 1 pen.), Petit (Estinnes), Dillis (Estinnes), Cannella (Neufvilles), Tshibal (Neufvilles), Delaisse (Maurage), Teugels (Ronquières), Kenneth (Houdeng), Ndikumana (Binche), Stalmans (Binche), D. Mone (Estinnes), Dounia (Forchies), Deladriere (Morlanwelz), Devon (Houdeng), El Ghazaoui (Trazegnies), Oneda (Roux), Vande Velde (Trazegnies), Gutarra (Trazegnies), Cardella (Morlanwelz), Desimeon (Houdeng), Hoebeke (La Buissière), Atssouli (Forchies), Marrella (Houdeng), Lema (Morlanwelz), Ngaha (Houdeng), Mons (Forchies), Fontaine (Neufvilles), Di Lillo (Maurage), Van effen (Houdeng), Clara (Binche), Drappa (Houdeng), Wauthier (Trazegnies), Ravyedts (PAC), Suy (Houdeng), Turi (RAAL), Tsergulas (Trazegnies), Demerrisse (PAC), Scarmure (Neufvilles), Dubrux (La Buissière), Remy (Goutroux), Moti (Ecaussinnes), Bounif (Roux), Pierret (Neufvilles), Bouchakour (Trazegnies), Bombeck (Forchies), Verlinden (La Buissière), Lucchese (Houdeng), Gannyi (Houdeng), Hanotiaux (PAC), Debroux (PAC), Maiorano (Houdeng), Taverna (RAAL) Losacco (Binche, 1 pen.), Langendries (Ronquières), Sakalli (Trazegnies), Sihami (Ecaussinnes), Naeye (Binche), Perfetto (1 pen. Forchies), Dujardin (Maurage), Allaoua (Trazegnies), Sartiaux (Binche) Rodriguez (Ecaussinnes), Leblanc (PAC), Angiolillo (PAC), Dethaye (La Buissière), Antinoro (URLC)+1, Jomaux (RAAL)+1, Garnier (RAAL)+1.