Le ministre de la mobilité Georges Gilkinet annonce 2.000 trains en plus par semaine pour le plan de transport de la SNCB

« Je partage l’objectif d’améliorer la ponctualité des services et l’efficience du système et j’encourage systématiquement la SNCB à réaliser des études d’optimisation. Mais je ne retiens que celles dont les résultats sont probants, ce qui n’est pas le cas ici », a réagi M. Gilkinet qui rappelle que « c’est le gouvernement qui a le dernier mot. »

Un débat d’actualité était organisé à ce sujet en commission de la Mobilité. Le futur plan de transport de la SNCB a pour ambition d’augmenter l’offre et d’améliorer la ponctualité. À la fin de la semaine dernière, Le Soir écrivait toutefois que ce plan prévoit aussi la suppression de certains trains en heure de pointe et d’une vingtaine de points d’arrêt.

« Les gains économiques ou en termes de vitesse commerciale qui m’ont été présentés par la SNCB me paraissent bien maigres, pour ne pas dire anecdotiques, au regard de l’impact négatif important pour les voyageurs qui n’auront plus accès au train à partir de la gare la plus proche de chez eux, notamment en milieu rural », a ajouté Georges Gilkinet. « La fermeture de 22 points d’arrêt n’est évidemment pas envisageable dans ce cadre. Je suis très clair », a-t-il conclu.