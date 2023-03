«Hallucinant»: Marion Cotillard rejoint le groupe Yodelice sur scène face à Guillaume Canet et des spectateurs conquis (vidéo)

Rien de très étonnant… jusqu’à ce que Marion Cotillard monte sur scène, après avoir été annoncée par Yodelice : « Mesdames et Messieurs, la sublime et talentueuse Marion Cotillard », lance Maxime Nucci, compositeur du groupe. « Hallucinante prestation » écrit un journaliste du Parisien qui a partagé la scène sur Twitter.

On connaissait Marion Cotillard actrice, la voilà désormais chanteuse ! Ce 26 mars, le groupe de rock Yodelice proposait un concert à la salle Pleyel à Paris, après avoir sorti son dernier album, « The Circle ».

Autant dire que la prestation n’a échappé à personne, et surtout pas à Guillaume Canet. L’acteur et réalisateur a capturé le moment et l’a partagé sur les réseaux sociaux : « Ce concert était fou ! Si d’autres dates sont annoncées foncez-y ! La formation des cuivres, les lumières, le son, les anciens et nouveaux morceaux, cette voix ! La bogossitude et la classe du gars, et les invités magnifiques comme Marion qui a largement contribué à cet embrasement ! »