Shares cible un nouveau public d'investisseurs en adoptant une approche sociale et pédagogique

Elle vise à attirer un nouveau public d'investisseurs en misant non seulement sur l'investissement et la construction de portefeuille, mais aussi sur l'éducation financière, avec le recours à des ambassadeurs notamment. En mettant l’accent sur la création d'une communauté d'investisseurs et sur l'aspect social de l'investissement, le groupe apporte une perspective unique au marché belge. Expansion européenne Shares, qui dispose de bureaux à Paris, Londres et Cracovie (Pologne), se développe progressivement sur le marché européen. Elle a débuté ses activités au Royaume-Uni à la mi-2021, où elle compte actuellement 100 000 clients. Aujourd'hui, Shares met le cap sur l'Europe continentale et dispose déjà des autorisations requises en Italie et en Pologne. Une fois les démarches administratives terminées, le groupe prévoit de déployer son application simultanément dans 27 pays européens, dont la Belgique, par le biais d'un accord transfrontalier. Cette étape est prévue pour septembre de cette année. En attendant, pour permettre son lancement sur le marché et sa croissance, Shares a déjà levé 90 millions de dollars, notamment auprès du capital-risqueur américain Peter Thiel.

Cependant, Shares n’a pas l'intention de devenir une énième plateforme de négociation en ligne. En effet, l'élimination de la barrière (technologique) a donné aux investisseurs accès à toutes sortes de marchés en quelques clics. Ce qui ne veut pas dire que tous les investisseurs savent ce qu'ils font. Shares souhaite assurer, en plus de cet accès aisé, une éducation financière en créant et en développant un réseau de médias sociaux sur une plateforme. L'objectif est de permettre aux investisseurs de rejoindre certaines communautés d'investisseurs ou certains forums où ils peuvent échanger des idées, développer leurs connaissances et, en fin de compte, prendre des décisions d'investissement plus avisées.

Développement pratique Le groupe a commencé à proposer des actions américaines sur sa plateforme de négociation britannique, lesquelles peuvent également être négociées de manière fractionnée, c’est-à-dire par « morceaux d’actions ». Sur le continent européen, il sera possible dans un premier temps d'échanger des cryptomonnaies, mais les ETF et les actions viendront s’y ajouter dans les mois à venir. Selon Shares, les investisseurs doivent pouvoir choisir parmi une large gamme d'investissements : les produits dérivés ne seront pas proposés, seuls des actifs réels et tangibles seront disponibles. Les frais de transaction à l'achat et à la vente seront de 1,5 % de la valeur de l'ordre.