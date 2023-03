En français ou en wallon, le concours d’éloquence des Molons aura lieu ce samedi à la Nef de Namur

Ce samedi 1er avril, le challenge Daniel L’Hoir est organisé par les Molons à la Nef, l’église désacralisée de la rue Saint-Nicolas à Namur. Il s’agit d’un concours d’éloquence réunissant des candidats de 8 à 15 ans.

Les participants devront déclamer une histoire, un poème ou présenter une saynète dans le but de faire rire ou émouvoir l’auditoire. Le thème : la vie namuroise, son folklore, son dialecte. Les prestations peuvent se faire seul, en duo ou à trois, en français ou en wallon, et dans un langage visant à ne blesser personne. De nombreux lots récompenseront les lauréats et candidats.