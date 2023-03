À Jurbise, majorité et opposition font aussi front commun contre le projet Envirolead à Ghlin

« Ces derniers jours, les conseils communaux de Mons et Saint-Ghislain ont adopté à l’unanimité une motion demandant notamment la réalisation d’études complémentaires relatives à l’implantation de l’usine Envirolead à Ghlin. C’est pourquoi nous proposons de voter une motion similaire », détaille le groupe socialiste. Elle demande notamment de réaliser des études complémentaires en partenariat avec les communes concernées.

L’idée est aussi d’associer les riverains au suivi de ces études et de demander à l’entreprise de prévoir des dispositifs de contrôle en continu. La Liste de la Bourgmestre a décidé d’amender la motion afin « de marquer plus clairement notre opposition sur le projet car la santé des citoyens n’est pas garantie », explique la bourgmestre de Jurbise. Jacqueline Galant explique qu’elle veut aller plus loin encore.