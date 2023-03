Les Diables rouges ou le Congo pour Michel-Ange Balikwisha? «Je ferai mon choix définitif après l’Euro Espoirs» (vidéo)

Pour quelle équipe nationale Michel-Ange Balikwisha optera-t-il ? Quelques jours après la première sélection de son frère William avec la République Démocratique du Congo, le joueur de l’Antwerp, qui évolue avec les Espoirs belges, avoue ne pas encore avoir fait son choix entre les Diables rouges et la sélection congolaise.

« On n’en a pas parlé à deux avec mon frère. Il n’a pas eu d’appel de la Belgique, donc il s’est tourné vers le Congo », a-t-il déclaré à la RTBF avant d’évoquer son propre choix, qu’il devrait prendre après l’Euro Espoirs. « Ce n’est pas ma priorité. Là, je me concentre sur les Diablotins parce qu’il y a l’Euro, et je n’ai que cela dans ma tête. Et comme je l’ai déjà dit en conférence de presse, c’est plus tard que je prendrai mon choix définitif, là je ne pense pas vraiment au Congo. »