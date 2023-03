En plein direct à la télévision, le sélectionneur suédois s’emporte contre un consultant et quitte le plateau furieux (vidéo)

Janne Andersson, le sélectionneur de la Suède, a eu une vive discussion avec le consultant et ancien international espoirs suédois Bojan Djordjic qui discutait certains de ses choix. Ce dernier lui a demandé pourquoi Jesper Karlsson, attaquant de l’AZ, avait trop peu de temps de jeu.

Et le sélectionneur de répondre : « Nous pouvons discuter du choix des joueurs toute la nuit. Qui ne devrait pas jouer ? C’est moi qui choisis le onze. Excusez-moi, mais vous pouvez faire exactement ce que vous voulez si vous êtes le sélectionneur de l’équipe nationale. »

Ensuite, le sélectionneur a accusé le consultant de se plaindre avant de le tacler concernant ses origines (serbes) : « Pour qui êtes-vous ? Vous restez debout et vous dites des bêtises après un match alors que nous gagnons 5-0. »

L’ancien international a vivement répondu : « La Suède, bien sûr, pourquoi ne le ferais-je pas ? Qu’est-ce que c’est que cette affaire ? Vous allez dire autre chose ? Vous parlez trop en ce moment, vous êtes trop agressif. Qui d’autre représenterais-je ? Quel autre pays ? La Serbie, vous le pensiez ou non ? C’est ce que vous essayez de dire. »

Le présentateur Niklas Jihde a tenté de calmer la situation en lui demandant les enseignements positifs à retirer de cette rencontre : « Je ne suis satisfait de rien, ce sont des foutaises. Si je venais ici et que je perdais 3-0, je comprendrais. Dans ce cas, je dois être sur la défensive. Si nous gagnons 5-0, dois-je être sur la défensive ? Vous êtes quatre et vous allez me poser des questions. Bon sang, c’est mauvais . »