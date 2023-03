«On ne lâchera rien», martèle la famille de Gwénaelle, décédée dans un accident de la route à Florennes en 2016

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Plus de six ans, 2.312 jours exactement, que la vie de Danielle a basculé. Le 27 novembre 2016, elle a perdu sa fille, Gwénaelle. Victime d’un accident de voiture à Rosée (Florennes), la jeune femme, alors âgée de 21 ans, n’a pas survécu.

Lire aussi Danielle, la maman de Gwénaelle décédée en 2016 suite à une sortie de route à Rosée, attend toujours des réponses

Plus de six ans, que Danielle attendait cette audience devant le tribunal de police. Ce mardi après-midi, c’est accompagnée de Sylivan et Brice, ses deux fils, qu’elle s’est rendue à l’audience pour entendre que finalement, elle était une fois de plus reportée.

Le véhicule a fait une sortie de route à Rosée. - G.F. ,

« On a attendu le rapport définitif des experts, jusqu’à la dernière minute ce lundi », explique Me Lamarche. « On y a cru, mais on a finalement dû se résoudre. Il n’est pas arrivé, alors que c’est un élément important dans ce dossier. Il faut faire correctement les choses pour avoir tous les éléments et plaider pour que justice soit faite. »