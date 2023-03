L’optimisme est de mise avant le Circus Brussels Padel Open: «Le niveau sportif sera encore plus élevé que l’an dernier»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

À moins d’un mois (les qualifs débuteront le 23 avril) de la 2e édition du Circus Brussels Padel Open (CBPO), c’est déjà l’effervescence aux alentours de la fameuse Gare maritime de Tour & Taxis. « On nous avait pris pour des fous, l’an dernier, lors du lancement de ce qu’on peut appeler le plus beau tournoi indoor de padel au monde », sourit avec fierté Vincent Laureyssens, l’organisateur. « Pour cette deuxième édition, on veut encore mettre la barre plus haut, pour donner le ton et atteindre un certain rythme de croisière pour ce qui deviendra, je l’espère, un des événements majeurs du sport en Belgique. »