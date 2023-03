Cour d’assises d’Arlon | Mélissa Sauvage, Renaud Dessart et Fabrice Duschene coupables de meurtre pour faciliter le vol

Un questionnaire de 50 questions. Quatre accusés. Le travail des jurés de la cour d’assises d’Arlon était long et fastidieux. Pendant de nombreuses heures, ils ont délibéré pour dire si oui ou non Mélissa Sauvage, Renaud Dessart et Fabrice Duschene s’étaient rendus coupable de vol avec violence avec la circonstance aggravante de meurtre.

Pour les jurés, les trois accusés sont coupables du meurtre d’Antoine Marchal.