« Le 27 avril 2019, c’est ma sœur qui m’a téléphoné pour m’avertir que notre père avait tué notre mère. La nouvelle m’a choquée, j’étais effondrée, en état de choc. Et pourtant, avec les souvenirs que je gardais de scènes de violence de mon enfance, quelque part, j’avais un pressentiment du drame tout au fond de moi. Et cela, même si ma mère ne s’est jamais ouvertement plainte à moi. Ce que mon père a commis, c’est un meurtre et c’est un féminicide ».