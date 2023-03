Le coin du tacticien | Pascal Croughs: «N’allons pas plus vite que le tram»

Cette semaine, Pascal Croughs s’inquiète au sujet de nos très jeunes. « Depuis quelques années, dans certains clubs et surtout dans les académies, on prend les enfants de plus en plus tôt. On parle même dans certains clubs de U4, U5 et je suis un peu interpellé par cela. Il est vrai qu’il est mieux de jouer au football qu’être devant les écrans mais il faut faire très attention à la manière dont on travaille avec les enfants de cet âge-là. Malheureusement, je ne pense pas que tout le monde se pose les bonnes questions par rapport à cela. »

Notre consultant donne quelques conseils qui, selon lui, sont primordiaux. « Pour moi, en tant que spécialiste, je pense qu’il faudrait utiliser des psychomotriciens ou des professeurs de gymnastique. Il faut que le sport, s’il est donné à cet âge-là, soit donné de manière pédagogique et avec des objectifs bien précis comme le gainage, l’équilibre ou encore la perception, il faut varier les exercices pour que tous les membres fonctionnent. J’insiste beaucoup là-dessus mais, si jeune, il faut oublier la psychologie de la réussite, donc pas de match et pas de critique envers l’enfant. »