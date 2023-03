Vitesse limitée à 50km/h, stries vibrantes...: voici les mesures pour mieux sécuriser l’entrée du village de Bolland

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Voilà déjà plusieurs années que la sécurité au niveau du carrefour entre la rue des Doyards et la rue Lescours, à l’entrée du village de Bolland (Herve), pose question. Le collectif Bolendemain n’avait pas hésité à sensibiliser à cette problématique en janvier dernier avec un clip vidéo choc pour évoquer les dangers encourus par les piétons en milieu rural. Et la sécurité de cet endroit a été évoquée ce lundi à l’issue d’une réunion entre les autorités communales, la zone de police du Pays de Herve et le SPW.