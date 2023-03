Disney+ Belgique: quelles sont les nouveautés sur la plateforme de streaming en avril 2023?

Inspirée de faits réels, « The Good Mothers » est un récit croisé sur les destins de Denise, la fille de Lea Garofalo, Maria Concetta Cacciola et Giuseppina Pesce. Bien qu’elles aient grandi dans le plus meurtrier des clans mafieux italiens, les trois femmes osent défier la ‘Ndrangheta qu’elles tentent de miner de l’intérieur. Pour les aider, la procureure Anna Colace, tout juste arrivée en Calabre, a l’idée de faire appel aux femmes pour vaincre les clans mafieux. C’est une stratégie très risquée, car la ‘Ndrangheta est connue pour ses méthodes brutales et son influence dans toutes les sphères du pouvoir. « The Good Mothers » raconte comment Denise, Giuseppina et Maria Concetta feront tout pour se libérer du joug de l’organisation criminelle, collaborer avec les autorités.

« The English » (série) – le 12 avril

« The English » est une série western qui reprend les thèmes centraux de l’identité et de la vengeance pour raconter une histoire unique et convaincante sur l’origine ethnique, le pouvoir et l’amour. Dans ce western dramatique, nous suivons une aristocrate anglaise, Lady Cornelia Locke (Emily Blunt) et un ancien éclaireur de cavalerie issu du peuple Pawnee, Eli Whipp (Chaske Spencer). Ils se réunissent en 1890 au coeur de l’Amérique pour traverser ensemble un territoire fondé de rêves et de sang.

« How I Met Your Father » (saison 2) – le 19 avril

Dans un avenir proche, Sophie raconte à son fils comment elle a rencontré son père. Cette histoire nous catapulte vers le présent, où Sophie et son groupe d’amis proches s’efforcent de trouver qui ils sont, ce qu’ils veulent dans la vie et comment trouver l’amour à l’époque des applications de rencontre et des options illimitées.

« Peter Pan & Wendy » (film) – le 28 avril

Réalisé par David Lowery, « Peter Pan & Wendy » présente Wendy Darling, une jeune fille ayant peur de quitter la maison familiale, qui rencontre Peter Pan, un garçon qui refuse de grandir. Avec ses frères et une petite fée, la fée Clochette, elle voyage avec Peter dans le monde magique du Pays Imaginaire. Elle y rencontre un capitaine pirate maléfique, le capitaine Crochet, et se lance dans une aventure palpitante et dangereuse qui changera sa vie à jamais.

Mais aussi

« The Mandalorian » (saison 3) – un nouvel épisode chaque semaine

« Atlanta » (saison 3) – le 05/04

« Frères » (saison 1) – le 05/04

« Miraculous, les aventuriers de Ladybug et Chat noir » (saison 4) – le 12/04

« True Lies : pour le meilleur et pour le pire » – le 19/04

« Star Wars : les aventures des petits Jedi » – le 26/04

« Sam – A Saxon » – le 26/04

« Lost Luggage » – le 26/04

« Snowfall » (saison 5) – le 26/04