Vers une fin de vente de voitures essence/diesel en 2035? Les 27 trouvent un accord pour des voitures «zéro émission»

Finalement, pour la Commission, il s’agit essentiellement de clarifier, de manière plus formelle, un élément qui était déjà mentionné dans l’accord issu des négociations en trilogue : la « Commission présentera une proposition concernant l’immatriculation après 2035 des véhicules fonctionnant exclusivement avec des carburants neutres en CO2 conformément au droit de l’Union, en dehors du champ d’application des normes applicables aux parcs de véhicules ». Le cadre approuvé par le Parlement européen en février après compromis avec le Conseil de l’UE ne change pas : les émissions de CO2 des voitures neuves doivent être réduites d’au moins 55 % (50 % pour les camionnettes) à partir de 2030 (par rapport à 2021 et ses limites de 95g/km pour les voitures et de 147g/km pour les camionnettes), et de 100 % en 2035.