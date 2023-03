«The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom»: Nintendo dévoile du gameplay… et une Switch édition limitée (vidéo)

La Nintendo Switch – Modèle OLED The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, aux couleurs du jeu The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, sera disponible le 28 avril mais ne comprendra pas le jeu. On retrouve des visuels aux couleurs du jeu avec notamment, sur la partie avant de la station d’accueil, le blason d’Hyrule. Deux accessoires – une manette Nintendo Switch Pro et une pochette de transport Nintendo Switch, toutes deux ornées d’illustrations spéciales- seront proposés indépendamment le 12 mai, date de sortie du jeu.

La nouvelle console et les nouveaux accessoires ont fait l’objet d’une annonce lors d’une nouvelle vidéo dans laquelle M. Eiji Aonuma, producer de la saga, a fait une démonstration des nouveautés du système de jeu, à découvrir sur YouTube : The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom – Présentation du jeu par Eiji Aonuma (Nintendo Switch).