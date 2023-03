Les travaux d’aménagement du carrefour de la rue Arnold Delsupexhe à Herstal entrent dans la 3e phase: des déviations mises en place

Des déviations seront mises en place. La sortie de la cité se fera via la rue A. Smeets et ensuite A. Defuisseaux. L’accès à la cité ne se fera que via la rue du Colonel Speesen et ensuite l’avenue de la cité Wauters, l’accès ne sera plus possible en venant de la N671c, rue Arnold Delspuexhe.