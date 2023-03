Le centre sportif de Bastogne fête ses 40 ans ces samedi 25 et dimanche 26 mars

Quarante ans plus tard, ils sont ravis de constater que le Centre sportif de Bastogne est encore et toujours tout cela à la fois, et même plus actif que jamais ! Avec plus de 67 clubs proposant 45 sports différents, une fréquentation annuelle de plus de 240.000 personnes, le Centre est un formidable outil au service de la population.

Le bourgmestre de Bastogne, Benoît Lutgen, s’est d’ailleurs exprimé. « En ce quarantième anniversaire, j’ai une pensée pour les anciens qui ont fait le choix de construire ce Centre sportif, qui se sont battus pour y arriver. Merci à eux !. Je n’oublie pas non plus celles et ceux qui le font vivre au quotidien. Le personnel tout d’abord, dynamique et motivé : directeur, employé(e)s, technicien(-ne)s de surface, ouvrier(-ère)s, maîtres-nageur(-euse)s, gestionnaires de la cafétéria, étudiant(e)s… mais aussi les professeur(e)s, enseignant(e)s, éducateur(-trice)s, entraineur(-euse)s, président(e)s, secrétaires, trésorier(-ère)s, bénévoles et enfi n, l’Échevin des Sports, Philippe COLLIGNON, et l’ensemble des clubs sportifs sans qui ce Centre n’aurait pas telle réputation. Chaque jour, toutes ces personnes donnent le meilleur d’elles-mêmes pour faire de Bastogne l’une des communes les plus sportives de Wallonie. »