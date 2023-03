Konoba, «l’enfant de Wavre», met sa carrière sur pause: les trois raisons qui l’y ont poussé

C’est le cœur lourd que l’artiste Konoba a décidé de prendre la parole sur ses réseaux sociaux. Le chanteur et musicien originaire de Wavre, qui a mis 15 ans à construire sa carrière musicale, prend aujourd’hui une sacrée décision et une nouvelle direction. Non pas sans hésitation… « Ça fait un moment que j’y pense et que j’hésite à vous en parler. À la fin de cette année 2023, je compte mettre ma carrière sur pause, pour une durée indéterminée, et me lancer dans une nouvelle aventure de vie. »

La première d’entre elle est l’écologie. En parallèle de sa carrière musicale, Raphaël Esterhazy (de son vrai nom) a entrepris une formation dans ce domaine et a commencé à s’engager dans des projets. Aujourd’hui, son envie d’agir prend le dessus : « Je ne peux plus rester les bras croisés à attendre que d’autres se bougent pour trouver des solutions, j’ai besoin de me lancer corps et âme dans cette bataille. »

La deuxième raison qu’il évoque est les réseaux sociaux, et plus précisément « l’égocentrisme » dans lequel ils nous plongent. Sans cesse parler de soi, se comparer et être obsédé par son image, c’est quelque chose qui dépasse l’artiste qui préfère préserver sa santé mentale. « Ce n’est pas un espace sain dans lequel vivre, j’ai besoin de plus donner, de faire partie de projets collectifs, de servir les autres. »

Et enfin, troisième raison, c’est l’industrie musicale. La métaphore qu’il décide d’employer pour en parler est « une forêt qui brûle ». Derrière les grandes stars, les artistes locaux, comme Konoba, peinent à remplir les salles. Les moyens sont disproportionnés. « Je peine à survivre financièrement et je dois me battre non-stop pour mon petit bout de pain. Ce système fait tout pour m’écraser et me faire disparaître, et c’est fatigant à la longue », confie-t-il.

Une pause ou un adieu ?

Malgré la réalité que met en avant Raphaël, il ne compte pas ranger sa guitare du jour au lendemain. Il se donne donc jusqu’à la fin de l’année pour encore profiter sur scène et avec ses fans. Durant les neuf prochains mois, lui et son équipe joueront tout le meilleur des trois albums. « Je compte sur vous pour venir à mes derniers concerts cette année, et vous pouvez compter sur moi et mon équipe pour vous faire passer un moment magique », confie-t-il.